Adıyaman'daki bu pazarda tespihler 1 milyon liraya alıcı buluyor! Araçla takas edenler bile var

Adıyaman'ın tarihi çarşılarından Oturakçılar Pazarı, her pazar günü tespih koleksiyoncularını ve antika meraklılarını bir araya getiriyor. Kentin kültürel hafızasında önemli bir yeri olan pazarda buluşan koleksiyonerler, fiyatları birkaç yüz liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkabilen ürünleri alıp satıyor. Asıl amacın muhabbet ve dostluk olduğunu ifade eden pazarın müdavimleri, tespih koleksiyonu karşılığında otomobil ve ev takası yapıldığını dahi şahitlik ettiklerini söylüyor.

Kent merkezinde, geçmişte demirci ve kalaycı esnafının yoğun olarak faaliyet gösterdiği Oturakçılar Pazarı, bugün açık hava müzesini andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi dokusunu koruyan çarşıda her hafta sonu bir araya gelen koleksiyoncular, başta tespih olmak üzere saat, yüzük, çakı, bıçak, tütün tabakası, enfiye kutusu ve çeşitli antika ürünleri sergileyerek hem ticaret yapıyor hem de koleksiyon meraklılarıyla bilgi alışverişinde bulunuyor. Farklı taşlardan ve özel materyallerden üretilen tespihlerin fiyatları birkaç yüz liradan başlayıp yüz binlerce liraya kadar çıkarken, bazı özel koleksiyon parçalarının değerinin 1 milyon liraya ulaşıyor. Pazarda yapılan takaslar da vatandaşların ilgisini çekiyor.

İKİ TESPİH KARŞILIĞINDA ARAÇ VERİLDİ

Koleksiyoner Tayfun Aydın, Oturakçılar Pazarı'nın Adıyaman'ın kültürel hafızasını yansıtan önemli noktalardan biri olduğunu belirterek, vatandaşların burada sosyalleştiğini söyledi. Aydın, "Bulunduğumuz yer Adıyaman'ın en eski çarşılarından biri. Burası Oturakçılar Pazarı. Eskiden çekiç ve kalay seslerinin yükseldiği bu alan bugün adeta bir açık hava müzesine dönüştü. Vatandaşlarımız dedelerinden, babalarından kalan antika ürünleri burada sergiliyor. Tespihler, saatler, çakılar, bıçaklar ve birçok koleksiyon ürünü burada alıcı buluyor. 100 liralık tespih de var, 1 milyon liraya yaklaşan özel koleksiyon tespihleri de. Elimde bulunan oltu taşından yapılmış bir tespihin değeri yaklaşık 30 bin lira. Bunun yanında Osmanlı sıkması olarak bilinen ve 100 bin liranın üzerinde değer biçilen tespihler de bulunuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yüksek model bir araç karşılığında iki tespihin takas edildiğine şahit olduk. Burada zaman zaman milyonlarca liralık alışverişler gerçekleşebiliyor" dedi.

BİR KOLEKSİYON EV KARŞILIĞINDA TAKAS EDİLDİ

Koleksiyoncu Burak Atlamaz ise Oturakçılar Pazarı'nın Adıyaman'daki en önemli sosyal ve kültürel etkinliklerden biri haline geldiğini söyledi. Atlamaz, "Bir Adıyamanlı genç olarak buranın şehirde yapılabilecek en güzel kültürel aktivitelerden biri olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sahip oldukları ürünleri getirerek burada sergiliyor. Tespihler, yüzükler, saatler, tütün tabakaları, enfiye kutuları ve çok sayıda antika eser burada görülebiliyor. Burada işin yüzde 70'i muhabbet ve sosyal birliktelik, yüzde 30'u ise ticarettir. İnsanlar bir araya geliyor, sohbet ediyor, yeni dostluklar kuruyor. Elbette alışveriş de yapılıyor ancak insanları buraya çeken en önemli unsur samimi ortamdır. Tespih fiyatları ortalama 100-200 liradan başlayıp çok yüksek rakamlara kadar çıkabiliyor. Bazen araçla takas yapıldığı oluyor. Hatta geçmişte bir koleksiyonun ev karşılığında takas edildiğine de şahit olduk. Bu tarz örnekler burada koleksiyon ürünlerine verilen değeri gösteriyor" diye konuştu.

HER BÜTÇEYE UYGUN TESPİH VAR

Emekli Mahmut Şengül ise pazarı bir alışveriş alanından çok sosyal etkinlik olarak gördüğünü belirterek, "Burası bizim için adeta bir şenlik alanı. Arkadaşlarımızı görüyoruz, sohbet ediyoruz, tespihleri inceliyoruz. Hoşumuza giden bir ürün olursa satın alıyoruz. Her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Pazarın müdavimlerinden Mehmet Güneş de fiyatların ürünün türüne ve özelliğine göre değişiklik gösterdiğini belirterek, "Burada herkes kendine uygun bir şey bulabilir. Tamamen ürünün özelliklerine ve koleksiyon değerine göre fiyatlar değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı