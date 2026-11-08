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1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim’in ebeveyni kimdir?

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1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim’in ebeveyni kimdir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı tarihine ilişkin sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına 300.000 TL değerindeki soru olarak Osmanlı padişahı Sultan İbrahim’in anne ve babasıyla ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, 1640-1648 yılları arasında hüküm süren Sultan İbrahim’in ebeveynlerinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim’in ebeveynleri I. Ahmed ve Kösem Sultan’dır. Sultan İbrahim, Osmanlı tarihinin en etkili kadınlarından biri olarak bilinen Kösem Sultan’ın oğlu. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

1640-1648 YILLARI ARASINDA HÜKÜM SÜREN OSMANLI PADİŞAHI İBRAHİM’İN EBEVEYNİ KİMDİR?

A) III. Murad ve Safiye Sultan

B) Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan

C) II. Mahmud ve Bezmiâlem Valide Sultan

D) I. Ahmed ve Kösem Sultan

Doğru cevap: D) I. Ahmed ve Kösem Sultan


SULTAN İBRAHİM KİMDİR?

Sultan İbrahim, 5 Kasım 1615'te İstanbul’da doğdu. Babası Osmanlı padişahı I. Ahmed, annesi ise Kösem Sultan. Ağabeyi IV. Murad’ın 1640'ta hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıktı. Hanedanın hayatta kalan tek erkek üyesi olduğu için tahta geçmesi, Osmanlı soyunun devamı açısından büyük önem taşıyordu. Halk arasında “Deli İbrahim” olarak da anılan Sultan İbrahim, 1648'de tahttan indirildi ve aynı yıl hayatını kaybetti. IV. Mehmed, II. Süleyman ve II. Ahmed, Sultan İbrahim’in oğullarıdır.

KÖSEM SULTAN KİMDİR?

Kösem Sultan, Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olarak biliniyor. I. Ahmed’in eşi olan Kösem Sultan, oğulları IV. Murad ve İbrahim’in padişahlığı döneminde valide sultan olarak devlet yönetiminde etkili oldu. Torunu IV. Mehmed’in tahta çıkmasıyla büyük valide sultan unvanını aldı. Kösem Sultan, 1651'de hayatını kaybetti.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

III. Murad ve Safiye Sultan: III. Murad ile Safiye Sultan, Osmanlı padişahı III. Mehmed’in anne ve babasıdır. Sultan İbrahim’in büyük dedesi ve büyük annesidir.

Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan: Kanuni Sultan Süleyman’ın anne ve babasıdır. Sultan İbrahim’den yaklaşık bir asır önce yaşamışlardır.

II. Mahmud ve Bezmiâlem Valide Sultan: Osmanlı padişahı Abdülmecid’in anne ve babasıdır. 19. yüzyılda yaşamışlardır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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