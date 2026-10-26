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Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

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Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından hazırlanan yeni eğitim müfredatında tarihi bir adıma imza atılarak, ders kitaplarındaki "Osmanlı işgali" ve sözde "Türklerin zulmü" ifadeleri kaldırıldı; 400 yıllık Osmanlı dönemi anlatımı yeniden düzenlendi.

  • Yeni Suriye yönetimi, ders kitaplarında Osmanlı Devleti için kullanılan "Osmanlı işgali" ifadesini kaldırarak yerine "Osmanlı yönetimi" tanımını getirdi.
  • Müfredat reformu kapsamında Osmanlı dönemini "Türklerin zulmü" ile ilişkilendiren taraflı metinler ve rejim propagandası içeren bölümler ders kitaplarından çıkarıldı.
  • Tarih kitaplarına, Mekke Şerifi Hüseyin'in I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle gerçekleştirdiği iş birliğini anlatan özel bölümler eklendi.

Suriye’de 13 yıllık iç savaşın ardından 27 Kasım 2024’te başlayan süreç ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkede başlatılan yeniden doğuş adımları eğitim alanına da yansıdı. Yeni Suriye yönetimi, eğitim müfredatında köklü ve tarihi bir değişikliğe giderek Esad rejimi döneminden kalma Osmanlı aleyhtarı tüm söylemleri ders kitaplarından temizledi.

'OSMANLI İŞGALİ' GİTTİ, 'OSMANLI YÖNETİMİ' GELDİ

Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı müfredat reformu; tarih, sosyal bilgiler, coğrafya ve din eğitimi başta olmak üzere birçok ders kitabını kapsadı. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ders kitaplarında Osmanlı Devleti için kullanılan "Osmanlı işgali" ifadesi tamamen kaldırılarak yerine "Osmanlı yönetimi" tanımı getirildi. Ayrıca Osmanlı dönemini sözde "Türklerin zulmü" ve baskı politikalarıyla ilişkilendiren taraflı metinler ve rejim propagandası içeren bölümler de müfredattan çıkarıldı.

TARİH KİTAPLARINA 'ŞERİF HÜSEYİN' VE İNGİLİZ İŞBİRLİĞİ BÖLÜMÜ EKLENDİ

Yeni müfredatta I. Dünya Savaşı dönemine dair anlatımlarda da dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Tarih kitaplarına, Mekke Şerifi Hüseyin’in o dönem İngilizlerle gerçekleştirdiği iş birliğini ve bu sürecin arkasında yatan tarihi gerçekleri anlatan özel bölümler dahil edildi. Bölgede yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin objektif bir şekilde yeniden ele alındığı bu hamle, Türkiye ile Suriye arasında yeni dönemde şekillenen diplomatik ve bölgesel ilişkiler açısından da son derece kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR, YAŞAM YENİDEN BAŞLIYOR

Muhaliflerin kontrolü sağlaması ve rejimin çöküşünün ardından geçiş sürecini sürdüren Suriye'de; yollar, su şebekeleri, hastaneler ve okullar hızla ayağa kaldırılıyor. Bir zamanlar çatışmaların merkez üssü olan Halep başta olmak üzere birçok kentte savaşın yerini hayatın normal ritmi ve okul zilleri alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıryxkwfync6:

Aslan reyizimiz bu sorunumuzda çözdü çok şükür. adam kral ya. ya diğer türlü devam etseydi napardık. şimdi Suriye’de de iyi bir nesil yetiştireceğiz. foncular doncular …

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Haber YorumlarıSelimk:

vaaay demek ki Esed Osmanlıyı işgalci görmüş. PKK ya ondan hep destek verdi.

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Haber YorumlarıSakir Saban:

Varsan baksan ingilizden fransizdan zulum gormustur ama ingiliz fransiz zulmu demez turklerden destek gormustur ama turk zulmu der. Bosu bosuna demiyorlar s1keni severler seveni de s1kerler diye

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Haber YorumlarıSaid Amedi:

Ahanda bende burda yazıyorum bu maya tutmayacak, bir yada iki seneye kadar parça pincik olacak

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