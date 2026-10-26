Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Suriye’de 13 yıllık iç savaşın ardından 27 Kasım 2024’te başlayan süreç ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkede başlatılan yeniden doğuş adımları eğitim alanına da yansıdı. Yeni Suriye yönetimi, eğitim müfredatında köklü ve tarihi bir değişikliğe giderek Esad rejimi döneminden kalma Osmanlı aleyhtarı tüm söylemleri ders kitaplarından temizledi.

'OSMANLI İŞGALİ' GİTTİ, 'OSMANLI YÖNETİMİ' GELDİ

Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı müfredat reformu; tarih, sosyal bilgiler, coğrafya ve din eğitimi başta olmak üzere birçok ders kitabını kapsadı. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ders kitaplarında Osmanlı Devleti için kullanılan "Osmanlı işgali" ifadesi tamamen kaldırılarak yerine "Osmanlı yönetimi" tanımı getirildi. Ayrıca Osmanlı dönemini sözde "Türklerin zulmü" ve baskı politikalarıyla ilişkilendiren taraflı metinler ve rejim propagandası içeren bölümler de müfredattan çıkarıldı.

TARİH KİTAPLARINA 'ŞERİF HÜSEYİN' VE İNGİLİZ İŞBİRLİĞİ BÖLÜMÜ EKLENDİ

Yeni müfredatta I. Dünya Savaşı dönemine dair anlatımlarda da dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Tarih kitaplarına, Mekke Şerifi Hüseyin’in o dönem İngilizlerle gerçekleştirdiği iş birliğini ve bu sürecin arkasında yatan tarihi gerçekleri anlatan özel bölümler dahil edildi. Bölgede yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin objektif bir şekilde yeniden ele alındığı bu hamle, Türkiye ile Suriye arasında yeni dönemde şekillenen diplomatik ve bölgesel ilişkiler açısından da son derece kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR, YAŞAM YENİDEN BAŞLIYOR

Muhaliflerin kontrolü sağlaması ve rejimin çöküşünün ardından geçiş sürecini sürdüren Suriye'de; yollar, su şebekeleri, hastaneler ve okullar hızla ayağa kaldırılıyor. Bir zamanlar çatışmaların merkez üssü olan Halep başta olmak üzere birçok kentte savaşın yerini hayatın normal ritmi ve okul zilleri alıyor.

Kaynak: Haberler.com