Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Zeki Aydemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Osmanlı'dan günümüze uzanan Bed-i Besmele programı düzenlendi. Program üniversite konferans salonunda yapıldı; öğrenciler sure ve duaları okuyup ilahiler seslendirdi, hediyeler verildi.

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Zeki Aydemir 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Osmanlı’dan günümüze uzanan bir gelenek olan “Bed-i Besmele” programı düzenlendi.Üniversite konferans salonunda gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin ilahiler eşliğinde salona girişiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler, öğrendikleri sureleri ve duaları okuyup ilahiler seslendirdi, hazırladıkları etkinlikleri sergiledi.

Programın selamlama konuşmasını İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut Çetin yaptı.Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Lütfiye Ötken, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çocukların vicdan ve merhamet sahibi, Kur’an ahlakını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini ifade eden Ötken, eğitim sürecinde emeği bulunan Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Programa Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halit Kars, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mucip Genişel, SGK Kariyer Uzmanı Mehmet Nuri Aktaş, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren İnci Çalışkan'ın yargılanması başladı! İddianameye göre cinayetten önce yapay zekaya sormuş

Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş! İşte o sorular
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler