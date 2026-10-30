Kıbrıs adası hangi Osmanlı padişahı döneminde fethedilmiştir?

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Sorunun doğru cevabı II. Selim. Kıbrıs adası, Osmanlı Devleti tarafından II. Selim döneminde, 1570-1571 yıllarında düzenlenen sefer sonucunda fethedildi. İşte soru, şıklar ve Kıbrıs’ın fethine dair bilgiler.

KIBRIS ADASI HANGİ OSMANLI PADİŞAHI DÖNEMİNDE FETHEDİLMİŞTİR?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) II. Selim

C) III. Murad

D) Yavuz Sultan Selim

Doğru cevap: B) II. Selim

KIBRIS NASIL FETHEDİLDİ?

Kıbrıs, 16. yüzyılda Venedik Cumhuriyeti’nin hâkimiyetindeydi. Doğu Akdeniz’deki ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda bulunan ada, Osmanlı Devleti için büyük önem taşıyordu. II. Selim döneminde 1570 yılında başlatılan Kıbrıs Seferi’nde Osmanlı ordusu, Lala Mustafa Paşa komutasında adaya çıkarma yaptı. Önce Lefkoşa, ardından uzun süren bir kuşatmanın sonunda 1571 yılında Mağusa alınarak adanın fethi tamamlandı.

DİĞER ŞIKLAR NEDEN YANLIŞ?

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim’in babasıdır ve Kıbrıs’ın fethinden önce, 1566’da hayatını kaybetmiştir. Kanuni döneminde Rodos fethedilmişti. Yavuz Sultan Selim ise Mısır ve Suriye seferleriyle tanınır. III. Murad ise II. Selim’in oğludur ve Kıbrıs’ın fethinden sonra tahta çıkmıştır.

II. SELİM KİMDİR?

II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğlu olarak 1524’te İstanbul’da doğdu. 1566’da tahta çıkan II. Selim, 1574’teki ölümüne kadar Osmanlı tahtında kaldı. Saltanatı döneminde devlet yönetiminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa önemli bir rol oynadı. Kıbrıs’ın fethi, II. Selim döneminin en önemli askeri başarılarından biri olarak kabul ediliyor.