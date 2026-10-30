Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kıbrıs adası hangi Osmanlı padişahı döneminde fethedilmiştir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs adası hangi Osmanlı padişahı döneminde fethedilmiştir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilgi yarışmalarında zaman zaman tarih soruları yarışmacıları zorluyor. Ekrana gelen “Kıbrıs adası hangi Osmanlı padişahı döneminde fethedilmiştir?” sorusu da izleyicilerin merak ettiği sorular arasında yer aldı.

Sorunun doğru cevabı II. Selim. Kıbrıs adası, Osmanlı Devleti tarafından II. Selim döneminde, 1570-1571 yıllarında düzenlenen sefer sonucunda fethedildi. İşte soru, şıklar ve Kıbrıs’ın fethine dair bilgiler.

KIBRIS ADASI HANGİ OSMANLI PADİŞAHI DÖNEMİNDE FETHEDİLMİŞTİR?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) II. Selim

C) III. Murad

D) Yavuz Sultan Selim

Doğru cevap: B) II. Selim
KIBRIS NASIL FETHEDİLDİ?

Kıbrıs, 16. yüzyılda Venedik Cumhuriyeti’nin hâkimiyetindeydi. Doğu Akdeniz’deki ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda bulunan ada, Osmanlı Devleti için büyük önem taşıyordu. II. Selim döneminde 1570 yılında başlatılan Kıbrıs Seferi’nde Osmanlı ordusu, Lala Mustafa Paşa komutasında adaya çıkarma yaptı. Önce Lefkoşa, ardından uzun süren bir kuşatmanın sonunda 1571 yılında Mağusa alınarak adanın fethi tamamlandı.

DİĞER ŞIKLAR NEDEN YANLIŞ?

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim’in babasıdır ve Kıbrıs’ın fethinden önce, 1566’da hayatını kaybetmiştir. Kanuni döneminde Rodos fethedilmişti. Yavuz Sultan Selim ise Mısır ve Suriye seferleriyle tanınır. III. Murad ise II. Selim’in oğludur ve Kıbrıs’ın fethinden sonra tahta çıkmıştır.

II. SELİM KİMDİR?

II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğlu olarak 1524’te İstanbul’da doğdu. 1566’da tahta çıkan II. Selim, 1574’teki ölümüne kadar Osmanlı tahtında kaldı. Saltanatı döneminde devlet yönetiminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa önemli bir rol oynadı. Kıbrıs’ın fethi, II. Selim döneminin en önemli askeri başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti

AK Parti iddialarını yalanlamıştı! İstifa kararı geldi
İsrail’de tarihi sonuç: Arap partileri 19 milletvekiliyle Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir

İsrail'de Arap partileri Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı

Kendi vekili, Dervişoğlu'na baş kaldırdı! Sözleri çok ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım

Netanyahu seçim hezimeti sonrası Arap partilerine resti çekti
Diyarbakır'da sağanak mezarlığı vurdu! Onlarca kabir sular altında kaldı

Yürek yakan manzara: Onlarca kabir sular altında!
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber

Milli futbolcumuzdan Sergen Yalçın'a müjdeli haber
İspanya'daki tren kazasında acı bekleyiş! Yakınlarını bulmak için DNA örneği verdiler

En acı bekleyiş! DNA örneğiyle yakınlarını arıyorlar
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü