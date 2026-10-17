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Erzurum Palandöken'de mezar kazısında bulunan top mermisi polisçe teslim alındı

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Erzurum Palandöken'de mezar kazısında bulunan top mermisi polisçe teslim alındı
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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta mezar kazısı yapan işçi, top mermisi fark edince 112'yi aradı. Polis ekipleri patlamamış mermiyi güvenlik tedbiri altında teslim alırken, merminin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Erzurum'da mezar kazısı sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta bir işçi, kazdığı mezarda top mermisi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri altında teslim aldı.

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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