Kırklareli'nde "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Kalkınmada Bilim ve Eğitim Konferansı" düzenlendi

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Kırklareli'nde " Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Kalkınmada Bilim ve Eğitim Konferansı" gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın asırlara dayanan devlet, eğitim, kültür ve medeniyet birikiminin Cumhuriyet ile birlikte yeni kurumlar ve hedeflerle geleceğe taşındığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir" sözünün, Cumhuriyet'in millet iradesini, erdemi ve sorumluluğu esas alan temel anlayışını en güzel şekilde ifade ettiğini vurgulayan Turan, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte eğitimden bilime, sanayiden tarıma, kültürden sanata kadar her alanda atılan adımların bağımsızlığı güçlü bir kalkınma iradesiyle buluşturduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in kadınların eğitimde, bilimde ve akademik hayatta daha güçlü şekilde yer almasının da önünü açtığını dile getiren Turan, kadın bilim insanlarının üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve teknolojinin her alanında üstün başarılar ortaya koyduğunu belirtti.

Turan, Cumhuriyet'in toplumsal kalkınma idealinin en kıymetli kazanımı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrında bu tarihi birikimi çok daha büyük hedeflere taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu köklerinden güç alan, bilim ve teknolojide üreten, geliştiren ve dünyada söz sahibi güçlü Türkiye idealimizin yol haritasıdır.

Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayisinden havacılık ve uzay teknolojilerine, yapay zekadan otonom sistemlere, dijital dönüşümden yerli ve milli üretime kadar elde edilen başarılar, Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki kalkınma irademizin güçlü göstergeleridir. Dün istiklalimizi büyük bir mücadeleyle kazanan irade, bugün istikbalimizi üniversitelerimizde, laboratuvarlarımızda, araştırma merkezlerimizde, fabrikalarımızda ve teknoloji üslerimizde inşa etmektedir.

Kıymetli genç arkadaşlarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrını sizler inşa edeceksiniz. Bizlere düşen, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ulaşan köklü medeniyet mirasımızı Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla bütünleştirerek bilim, eğitim ve teknolojiyle geleceğe taşımaktır."

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak da Cumhuriyet'in eğitim ve bilim alanında yeni bir dönemin kapısını açtığını dile getirerek, çağdaşlaşma doğrultusunda atılan adımlarla eğitim kurumlarının gelişmesine, bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına ve toplumun farklı kesimlerinin bu süreçlere katılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Programda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamelya Tekne ile Dr. Öğretim Üyesi Kübra Fettahoğlu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA