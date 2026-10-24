ABB FOMGET, Sultanbeyligücüspor'u 7. hafta maçında 6-0 yendi

ABB FOMGET, Sultanbeyligücüspor'u 7. hafta maçında 6-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda Sultanbeyligücüspor'u 6-0 mağlup etti. ABB FOMGET'in gollerini 7, 46 ve 55. dakikalarda Misa, 11. dakikada Kariyna, 32. dakikada Rasmata ve 39. dakikada Andjela kaydetti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Sultanbeyligücüspor'u 6-0 yendi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçta ABB FOMGET'in gollerini 7, 46 ve 55. dakikalarda Misa, 11. dakikada Kariyna, 32. dakikada Rasmata ve 39. dakikada Andjela kaydetti.
Kaynak: AA