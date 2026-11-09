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Yunus Emre Enstitüsü Ramallah'ta Osmanlı dönemi Filistin sempozyumunu duyurdu

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Yunus Emre Enstitüsü, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 'Osmanlı Döneminde Filistin' sempozyumunun ikincisinin Mahmud Derviş Müzesi'nde düzenlendiğini bildirdi. Sempozyumda ilk kez gün yüzüne çıkarılan arşiv belgeleri ve 12 araştırma bildirisi üç oturumda sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Osmanlı Döneminde Filistin" konulu bilimsel sempozyumun ikincisinin düzenlendiğini bildirdi.

YEE'nin Kudüs Türk Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Mahmud Derviş Müzesi'nde düzenlenen sempozyuma, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Ramallah Belediye Başkanı Jack Saadeh, Filistin ve Türkiye'den çok sayıda araştırmacı ve akademisyen katıldı.

Sempozyumda, Filistin'in tarihi ve kültürel mirasındaki dönüm noktalarına ışık tutulurken, ilk kez gün yüzüne çıkarılan arşiv belgeleri ve bilgiler katılımcıların dikkatine sunuldu.

Açıklamada, Osmanlı arşiv belgeleri ve arkeolojik kazılardan ortaya çıkan verilere dayanan bilimsel bildirilerin alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildiği, sempozyumun önümüzdeki yıllarda daha geniş bir araştırmacı yelpazesi ve uluslararası katılımla gerçekleştirileceği kaydedildi.

"Filistin köklü ve derin bir tarihe sahip"

Sempozyumda konuşan Yunus Emre Enstitüsü Filistin Koordinatörü Ensar Fırat, Filistin'in tarihi mirasını ihya etmek, Türk ve Filistin halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmek için sarf edilen çabaların önemini vurguladı.

Fırat, "Filistin'in özellikle Kudüs şehrinde ve Mescid-i Aksa'nın her karışında hissedilen köklü ve derin bir tarihe sahip olduğunu" belirtti.

Filistin'in İslam tarihindeki özel konumunun altını çizen Fırat, Hz. Ömer döneminden başlayarak Emevi, Abbasi, Eyyubi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan tarihi durakları hatırlattı.

Fırat, bu tarihin araştırılması, ilgi gösterilmesi, ihya edilmesi ve bilimsel olarak belgelenmiş bir üslupla gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Şube Sorumlusu Abdülkadir Steih, AA'ya yaptığı açıklamada, sempozyumun, tarihçileri ve tarihe ilgi duyanları Osmanlı döneminde Filistin konusunu araştırmak üzere bir araya getirdiğini, bu kapsamda hakemlerin uygun gördüğü 12 araştırma bildirisinin üç oturumda tebliğ edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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