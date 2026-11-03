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Osmanlı posta tarihi sempozyumu Gülhane'de uzmanları ağırlayacak

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Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu 4-5 Kasım'da Gülhane Yerleşkesi'nde düzenlenecek. İtalya, Kosova, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan ve Romanya'dan uzmanların katılacağı etkinliğin kapanışı 5 Kasım'da Sirkeci Büyük Postanesi'nde yapılacak.

Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği (OPTAD) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen uluslararası katılımlı "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu", 4-5 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Gülhane Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Sempozyum kapsamında İtalya, Kosova, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan ve Romanya'dan gelecek araştırmacı ve uzmanlar, Osmanlı posta tarihine ilişkin çalışmaları" paylaşacak.

Posta tarihinin yalnızca pul ve damgalardan ibaret olmadığına dikkat çekilmesi amaçlanan programda posta ağlarının diplomasi, ticaret, ulaşım, savaşlar, kültür ve uluslararası ilişkilerle bağlantısı farklı başlıklar üzerinden incelenecek.

Konuşmacılar, Osmanlı posta tarihine farklı coğrafyalardan ve disiplinlerden bakış sunacak.

Sempozyuma İtalya'dan Dr. Claudio Ernesto Mario Manzati, Kosova'dan Dr. Zekirja Shabani, Slovenya'dan Peter Suhadolc, Bulgaristan'dan Prof. Orlin Stamenov Sabev, Yunanistan'dan George Thomareis, Lübnan'dan Semaan Bassil ve Romanya'dan Francisc Ambrus katılacak.

Farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirecek sempozyumun, Osmanlı posta tarihine yönelik akademik çalışmaların geliştirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinliğin 5 Kasım'da gerçekleşecek kapanış oturumu, Osmanlı posta tarihinin önemli mekanlarından Sirkeci Büyük Postanesi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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