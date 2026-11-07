Bursa Erkek Lisesi yaklaşık 15 bin kitaplı kütüphanesiyle 1885'ten beri eğitim veriyor.

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Mekteb-i İdadi-i Mülki adıyla 1885 yılında açılan Bursa Erkek Lisesi, Osmanlı'dan bugüne uzanan eğitim serüveninde, tarihi binası, kütüphanesi, müzesi ve geçmişiyle Türkiye'nin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, bir asrı aşkın süredir öğrencileri geleceğe hazırlayan Bursa Erkek Lisesinin eğitim serüveni ele alındı.

Osmanlı'da eğitimde yeniden yapılanma için 1869'da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin ardından her ilde bir sultani açılması planı kapsamında, okul 3 Ağustos 1885'te, Veli Şemseddin Mahallesi'nde, Akif Paşa Konağı'nda Mekteb-i İdadi-i Mülki olarak açıldı.

İlk mezunlarını 1889'da 5 öğrenciyle veren, 1910-1911 eğitim öğretim yılında Mekteb-i Sultani olan okul, 1923-1924 eğitim öğretim yılında Bursa Lisesi, 1926 yılında da Bursa Erkek Lisesi adını aldı.

Okul bünyesinde 1904'te Müze-i Hümayun adıyla açılan müzedeki eserlerin bir kısmı 1926'da Yeşil Medrese'ye taşınsa da halen okulda varlığını sürdüren müzede, Osmanlı'dan bugüne eğitim mirası yaşatılıyor.

Kurumun geçmişinden izler taşıyan müzede sergilenenler arasında, Osmanlı döneminde kullanılan ders kitapları, teknik aletler, eski plaklar ve daktilolar, eski diploma ve mezuniyet belgelerinin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan 1927 tarihli "Nutuk"unun ilk baskısı yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk okulu ziyaret etti

Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi önemli isimlerin öğretmenlik yaptığı okulda yetişen öğrenciler, düşünce, bilim, sanat, politika ve sosyal hayatta önemli görevler üstlendi.

Okul bahçesinde 1960'ta yapılan Atatürk büstünün yanı sıra okulda öğretmenlik yapan önemli kişilerin büstleri yer alırken, Sait Faik Abasıyanık'ın ilk hikayesi "İpekli Mendil"i Bursa Erkek Lisesinde öğrenciyken edebiyat dersi ödevi olarak yazdığı biliniyor.

Bursa Sultani Mektebinin 1912-1913 yıllarındaki müdürü Sami Bey tarafından okula gelen ziyaretçilerin his ve düşüncelerini kaleme almaları için oluşturulan şeref defterinde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yerli ve yabancı birçok önemli kişinin el yazıları ve imzaları bulunuyor.

Şeref defterinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ocak 1923'teki okul ziyaretinde kaleme aldığı "Bursa Sultanisi'nde geçirdiğimiz saatlerin çok kıymetli hatırasıyla daima memnun olacağım." ifadesi yer alıyor.

Okul, dikdörtgen avlusu, girişin iki tarafındaki ahşap merdivenleri, büyük pencereleri, yüksek tavanlı mimarisi, iki katlı tarihi binası, pilav günleri ve her yıl mezun olanlarla öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan mezunlar anısı tablolarıyla gelenekselliğini koruyor.

Kurum, 2005 yılından bu yana "Anadolu Lisesi" ve 2018 yılından bu yana da "Proje Okulu" olarak eğitim öğretime devam ediyor.

15 bin kitaplı kütüphane

Okul müdürü Şahin Boztepe, AA muhabirine, tarih boyunca binlerce mezun veren okulun ilimde, siyasette, sanayide, ticarette, sanatta, tiyatroda, her alanda başarılı insan yetiştiren bir kurum olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün okulu ziyaretini anlatan Boztepe, "Öğretmeni Nevres Bey'in Bursa Erkek Lisesinde görev yaptığını öğreniyor ve 1923'te okulumuzu ziyarete geliyor. Nevres Bey'in sınıfına gelerek, dersini dinliyor ve dersten sonra da öğrencilere hitap ediyor. Dolayısıyla bu, Bursa'nın büyük kazanımlarından biridir." diye konuştu.

Boztepe, okulun bu yıl 480 öğrenci, 44 öğretmenle eğitim öğretime devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"32 derslik bulunan okulumuz pansiyonuyla, spor salonuyla, konferans salonlarıyla, laboratuvarlarıyla hizmet vermektedir. Akademik bir lisedir, üniversitelere öğrenci kazandırmaktadır. Proje okuludur. Her yıl 400-500'e yakın proje çıkartırız. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda öncülük yapan okullardan birisidir. Türkiye'de birinciliklerimiz olduğu gibi dünya birinciliklerimiz de vardır."

Okuldaki köklü ve geniş arşivin dijitale taşındığını ve ayrıca zengin kütüphanesinde yaklaşık 15 bin kitabın yer aldığını bildiren Boztepe, kütüphanenin hem halkın hem öğrencilerin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Boztepe, okuldaki müzeye de değinerek, kentteki tarihi okullardan getirilen bazı eserlerin de müzeye eklendiğini, Bursa İl Milli Eğitim Müzesi adıyla bir kültür hazinesini burada sunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA