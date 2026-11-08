Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şıklarda yer alan Osmanlı padişahları arasında İstanbul'u kuşatmayan padişah II. Bayezid'dir. II. Bayezid, İstanbul'un 1453'te fethedilmesinden sonra tahta çıktığı için şehri kuşatmadı. I. Bayezid, II. Murad ve II. Mehmed ise İstanbul'u kuşatan padişahlar arasında yer alıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

HANGİ OSMANLI PADİŞAHI İSTANBUL'U KUŞATMAMIŞTIR?

A) II. Mehmed

B) I. Bayezid

C) II. Murad

D) II. Bayezid

Doğru cevap: D) II. Bayezid

II. BAYEZİD NEDEN İSTANBUL'U KUŞATMADI?

II. Bayezid, Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olarak 1481'de tahta çıktı. İstanbul, babası II. Mehmed tarafından 1453'te fethedildiği için II. Bayezid döneminde şehir zaten Osmanlı'nın başkentiydi. Bu nedenle II. Bayezid'in İstanbul'u kuşatması söz konusu olmadı. 1481-1512 yılları arasında hüküm süren II. Bayezid, İstanbul'da Bayezid Camii ve külliyesini yaptırdı. 1509'da İstanbul'da meydana gelen ve "Küçük Kıyamet" olarak anılan büyük depremin ardından şehrin yeniden imarına önem verdi.

OSMANLILAR İSTANBUL'U KAÇ KEZ KUŞATTI?

Osmanlılar, 1453'teki fetihten önce İstanbul'u birkaç kez kuşattı. Yıldırım Bayezid döneminde 1390'larda başlayan kuşatmalar, 1402 Ankara Savaşı nedeniyle sona erdi. Fetret Devri'nde Musa Çelebi de şehri kuşattı. II. Murad 1422'de İstanbul'u kuşattı ancak sonuç alamadı. İstanbul, 29 Mayıs 1453'te II. Mehmed tarafından fethedildi.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

II. Mehmed: Fatih Sultan Mehmed olarak da bilinen II. Mehmed, 6 Nisan 1453'te başlattığı kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Bu fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu sona erdi ve İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu.

I. Bayezid: Yıldırım lakabıyla bilinen I. Bayezid, İstanbul'u birkaç kez kuşattı. Kuşatmalar sırasında Boğaz'ın Anadolu yakasında Anadoluhisarı'nı inşa ettirdi. Ancak 1402'de Timur ile yapılan Ankara Savaşı nedeniyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

II. Murad: Fatih Sultan Mehmed'in babası olan II. Murad, 1422'de İstanbul'u kuşattı. Ancak Anadolu'da çıkan isyanlar ve iç karışıklıklar nedeniyle kuşatmayı kaldırdı.