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Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü ETÜ'de düzenlenen konferansta anlatıldı

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Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü ETÜ'de düzenlenen konferansta anlatıldı
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Erzurum Valiliği ve ETÜ iş birliğiyle 9 Kasım Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum'un kuşatılmasını ve Aziziye Tabyaları'nın savunmadaki önemini anlattı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) iş birliğiyle, 9 Kasım Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra şehrin idari ve askeri erkanı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum'da yaşanan gelişmelerin tarihi arka planıyla ele aldı. Erzurum'un kuşatılma sürecini ve Aziziye Tabyaları'nın savunmadaki önemini anlatan Küçükuğurlu, dönemin askeri ve siyasi şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'un kuşatılma sürecini ve Aziziye Tabyaları'na yönelik saldırıları ele alan Küçükuğurlu, 9 Kasım 1877'de yaşanan çatışmalar sırasında şehrin savunulmasında Erzurum halkının üstlendiği role değindi. Aziziye Tabyaları'nda asker ve halkın verdiği mücadeleyi dönemin tarihi şartlarıçerçevesinde değerlendiren Küçükuğurlu, bu gelişmelerin Erzurum'un tarihindeki önemini anlattı.

Aziziye Tabyaları'nda yaşanan çatışmaların Erzurum'un 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasındaki savunmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, 9 Kasım 1877'de yaşanan olayların tarihi önemini ve Aziziye Destanı'nın Erzurum'un şehir hafızasındaki yerini değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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