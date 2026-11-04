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PTT AŞ, Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu özel gün zarfını 100 liradan satışa sundu

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PTT AŞ, Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu konulu 100 lira bedelli özel gün zarfını tedavüle sundu. Zarf, abone sayısı kadar PTT iş yerleri ve filateli.gov.tr'de satışa çıkarılırken aynı gün İstanbul'daki Gülhane Yerleşkesi'nde özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Ptt AŞ, "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu. ???????

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 lira bedelli söz konusu özel gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gülhane Yerleşkesi'nde mesai saatleri içerisinde "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu 04.11.2026 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA
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