ASIRLIK MEKTEPLER - Milli Mücadele kahramanlarının 'Taş Mektep'i 133 yıllık eğitim serüvenini sürdürüyor

Gönüllü olarak cepheye giden son sınıf öğrencilerinin Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmaları nedeniyle 1921'de mezun veremeyen, Kayseri'deki 133 yıllık "Taş Mektep", Türk eğitim tarihinin önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, temelleri Sultan 2. Abdülhamid tarafından atılan ve günümüzdeki adı Kayseri Lisesi olan "Taş Mektep"in eğitim serüveni anlatıldı.

II. Abdülhamid döneminde Anadolu'da lise açılmasına karar verilen şehirlerden biri de o yıllarda Ankara'ya bağlı bir sancak olan Kayseri oldu.

Osmanlı'nın son dönemlerinde 1893'te kurulan okul, eğitim ve öğretim hayatına 133 yıldır devam ediyor.

Savaş dönemlerinde öğrenci sayısı düştü

Ülkenin Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine öğrenci sayısı 49'a kadar düşen okul, Çanakkale Savaşı döneminde sadece 9 mezun verebildi.

1919 yılında Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla ülkenin her köşesinde olduğu gibi Kayseri'den de genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla herkes savaşa katılırken, Yunanlıların Haymana'ya kadar ilerlemesi üzerine TBMM'nin 24 Temmuz 1921'de hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasına karar vermesiyle, lise TBMM toplantıları için hazır duruma getirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine bu karardan vazgeçildi.

Gönüllü olarak cepheye giden son sınıf öğrencilerinin Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmaları nedeniyle 1921'de mezun veremeyen okulda, 1922'de liseye atanan ve burada iki yıl edebiyat öğretmenliği yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel, şehit öğrencilerin anısına Kayseri Lisesi Marşı'nı yazdı.

Eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül'ün yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismi yetiştiren ve Kayseri Lisesi ismiyle eğitim vermeye devam eden okulun bir bölümü 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli Mücadele Müzesi"ne dönüştürüldü.

Müzede, Anadolu'nun Milli Mücadele'ye katkısını yansıtan çok sayıda materyal sergileniyor.

Lise, iki cumhurbaşkanı çıkardı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, 133 yıllık geçmişe sahip okulun Türkiye'nin köklü liselerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan Türk milletinin yanında öğrencilerin de yer aldığını vurgulayan Esen, lisenin son sınıf öğrencilerinin diplomalarını alamadan şehit düştüğünü belirtti.

Buranın sadece bir eğitim kurumu olmadığına dikkati çeken Esen, "Burada bir milletin kaderine ortak olan, bir milletin kaderini yöneten bir lisenin, bir neslin varlığından söz edebiliriz. Çocuklarımızın bu milletin birlik ve beraberliğine, özgürlük ve bağımsızlığına daha öğrencilik yaşlarında katkı sunduğunu görüyoruz." dedi.

Esen, lisenin iki Cumhurbaşkanı çıkardığını belirterek, "8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal lisemizden mezundur. Yine 11. Cumhurbaşkanımız ve Kayserili hemşehrimiz Abdullah Gül, lisemizin mezunudur. Onun yanı sıra çok sayıda bakanımız, devlet adamımız, sanatçımız ve bilim insanımız bu sıraların bir ürünü olarak ülkelerine karşı sorumluluklarını ve ödevlerini yüz akıyla gerçekleştirmişlerdir." diye konuştu.

Öğrenciler, okullarıyla gurur duyuyor

12. sınıf öğrencisi Buğlem Şen de tarihi okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Önemli isimlerin bu sıralarda eğitim gördüğünü anlatan Şen, "Turgut Özal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Emel Sayın gibi kişiler de bu koridorlardan geçmiş. İnsanın bunu bilmesi tarif edilemez bir duygu. Burası bana göre teslim olanların değil, tarih yazanların okuludur. Bu okula gelmek gerçekten büyük bir ayrıcalık." dedi.

Öğrenci Ömer Türk ise okulunu çok sevdiğini kaydederek, "İlkokul ve ortaokul öğretmenim buradan mezun. Çevremdeki tanıdıklarım, küçükken örnek aldığım insanların buradan yetiştiğini görmek önemli. Ben de buradan mezun olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA