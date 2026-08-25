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Tedavisi Tamamlanan Yaban Kuşları Nemrut'ta Doğaya Salındı

Tedavisi Tamamlanan Yaban Kuşları Nemrut'ta Doğaya Salındı
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Van'da tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı ile 3 kızıl şahin ve güvercinler, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Van'da tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı ile 3 kızıl şahin ve güvercinler, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2 kaya kartalı ile 3 kızıl şahin ve güvercinlerin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Kuşlar, DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Milli Parklar Daire Başkanı Hakan Orhan, Özal Kalem Müdürü Süleyman Üner ve DKMP 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya'nın katılımıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya salındı.

Kaynak: AA
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