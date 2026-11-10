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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı kar sonrası havadan görüntülendi

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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı kar sonrası havadan görüntülendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Amatör fotoğrafçı Muhammet Kaplan'ın uçaktan çektiği fotoğraflarda krater gölü ve karla kaplı dağlık alanlar dikkat çekti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışının ardından havadan çekilen bembeyaz görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölge üzerinden uçakla seyahat eden amatör fotoğrafçı Muhammet Kaplan, karla kaplanan Nemrut Kalderası'nı havadan fotoğrafladı. Kaplan'ın çektiği fotoğraflarda, kalderanın içerisinde bulunan krater gölü, karla kaplanan dağlık alanlar dikkat çekti. Nemrut Kalderası'nın biraz ilerisinde bulunan diğer göllerin de aynı karede yer aldığı görüntülerde, bölgenin kış mevsiminde kazandığı eşsiz manzara gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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