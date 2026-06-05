Dünya Çevre Günü'nde Nemrut için temizlik seferberliği

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Nemrut Kalderası'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte doğa yürüyüşü yaptı ve çevre temizliği gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ahmet Karakaya'nın yanı sıra eşi Özlem Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, doğaseverler ve dağcılar katıldı. Yürüyüşün ardından çevredeki atıkları toplayan katılımcılar, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinlikte konuşan Vali Karakaya, çevrenin korunmasının yalnızca belirli günlerde değil her zaman önemsenmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, vatandaşların doğaya karşı daha duyarlı davranması gerektiğini söyledi. Bitlis'in doğal ve tarihi zenginlikleriyle önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Karakaya, "Nemrut Kalderası gibi eşsiz doğal alanlarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Doğa hepimizin ortak mirasıdır. İnsanlar doğanın sahibi değil, onun bir parçasıdır. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini gözeterek hareket etmeliyiz" dedi.

Çevre bilincinin artırılması amacıyla kurumların çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karakaya, özellikle doğal alanlarda bırakılan atıkların çevreye zarar verdiğine dikkat çekerek herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Nemrut Kalderası Milli Park olma yolunda

Vali Karakaya, Nemrut Kalderası'nın Milli Park statüsüne kavuşturulması için yürütülen çalışmaların da son aşamaya geldiğini açıkladı. Dünyanın en büyük kalderalarından biri olan Nemrut'un sahip olduğu doğal güzelliklerle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Karakaya, ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Nemrut Kalderası'nı koruma-kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Karakaya, "Burasını atıkların bırakıldığı bir alan değil, doğal yapısının korunduğu ve insanların bilinçli şekilde faydalanabildiği örnek bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Nemrut, Bitlis'in ve ülkemizin en önemli doğal miraslarından biridir. Bu değeri korumak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların çevrede topladıkları atıkları bir araya getirmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı