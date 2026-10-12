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Bitlis Hizan'da gönüllüler köy okulu öğrencilerine oyuncak ve kırtasiye dağıttı

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Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyeleri ve Gönül Köprüsü İnisiyatif Topluluğu gönüllüleri, Hizan'daki Yenicik Köyü İlkokulunda öğrencilere etkinlik düzenledi. Etkinlikte oyunlar oynandı, hayırseverlerin gönderdiği oyuncak ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyeleri ile Gönül Köprüsü İnisiyatif Topluluğu gönüllüleri, Bitlis'in Hizan ilçesinde köy okulundaki çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Doğaseverler ve gönüllülerden oluşan grup, "Köyden köye doğa, çocuk ve gönül buluşması" etkinliği için Yenicik Köyü İlkokuluna gitti.

Okulun bahçesinde etkinlikler yapan doğaseverler ve gönüllüler, hayırseverlerin gönderdiği oyuncak ve hediyelik eşyaları da öğrencilere dağıtarak güzel bir gün geçirilmesini sağladı.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyesi Tuba Beyhan, köydeki öğrencilere güzel sürprizler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Beyhan, "Etkinliğimiz çok güzel ve keyifli geçti. Çocukların gülümsemesi bizleri çok mutlu etti. Emeği geçenlere ve destekte bulunanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gönül Köprüsü İnisiyatif Topluluğu gönüllüsü Evin Alptekin de uzun zamandır bu tür etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

Köydeki öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Alptekin, "Birbirinden farklı oyunlar oynandı ve hediyeleşmeler oldu. Ayrıca, öğrenciler için kırtasiye malzemeleri de getirdik. Köy okullarında genelde kitap ve kırtasiye eksiklikleri oluyor. Sponsorlarımız yok ama gönülden bağışçılarımız var. Onların gönderdiği hediyeleri köy okullarına ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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