Tatvan'daki Ziyaretçiler Bozayıları Besliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda doğaseverler, yol üzerinde karşılaştıkları bozayıları tehlikeye aldırmadan beslemeye çalışıyor. Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, yol üzerinde karşılaştıkları bozayıları tehlikeye aldırış etmeden besledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki Nemrut Krater Gölü ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kalderaya giden ziyaretçiler, yol üzerinde karşılarına çıkan bozayıları, tehlikeye aldırış etmeden yanlarındaki yiyeceklerle beslemeye çalışıyor.

Ziyaretçilerin, bölgede yiyecek arayan bozayılara araçların camından ekmek verdiği ve çevreye yiyecek bıraktığı anlar görüntülendi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
