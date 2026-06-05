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Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü ve temizlik yapıldı

Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü ve temizlik yapıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü ve temizlik yapıldı. Vali Karakaya, kalderanın milli park olması için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve temizlik yapıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan ile personeli, kurum amirleri, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve dağcılar, kalderada yürüyüş yaptı, çöp topladı.

Vali Karakaya, basın mensuplarına, doğasıyla tarihiyle çok güzide bir yere sahip Nemrut Kalderası'nda çevre temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kalderadaki çöplerin temizlenmesi için çalışma yapılacağını belirten Karakaya, insanların çevreyi kirletmemesi gerektiğini vurguladı.

Bitlis'teki bütün doğal güzelliklere sahip çıkacaklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kalderalarından biri olan Nemrut'ta bir büyük, birkaç tane de küçük göl bulunuyor. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile kalderayı ziyaret ettik. Buranın hukuki meselelerini bir noktaya getirdik. Nemrut'un Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uhdesinde milli park olması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu yıl büyük oranda görünür olacak. Önümüzdeki yıl da tamamlanacak şekilde Nemrut'u hem Bitlis'in hem de bölgemizin, ülkemizin hatta dünyanın turizmine kazandırmak istiyoruz. Buraya yurt dışından çok turist geliyor. Burayı kirletilen ve atıkların bırakıldığı bir yer olarak değil, sistemli şekilde insanların kullanabildiği, koruma kullanma dengesine azami riayet edilen bir yer halinde görmek istiyoruz. Bu önemli mirasımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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