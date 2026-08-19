Nemrut Kalderası Milli Park İlan Edildi

BİTLİS'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi.

Bitlis'in önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park statüsüne kavuştu. 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince Nemrut Kalderası ve çevresindeki 4 bin 804,61 hektarlık alan, 'Nemrut Kalderası Milli Parkı' olarak belirlendi. Kararla birlikte Nemrut Kalderası'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Nemrut Kalderası, geniş krater alanı, gölleri ve eşsiz doğal yapısıyla Bitlis'in yanı sıra Türkiye'nin önemli doğal miras alanları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı