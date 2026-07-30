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Nemrut'ta bozayılar yiyecek ararken görüntülendi

Nemrut'ta bozayılar yiyecek ararken görüntülendi
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BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne sahip Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, görüntülendi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne sahip Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, görüntülendi. Bozayıların, çöplerden yiyecek aradığı anlar, kameraya yansıdı.

Nemrut Kalderası'ndaki ayılar, kamp ve piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin geride bıraktığı yiyecek artıklarına yönelirken görüntülendi. Ayılar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, Krater Gölü çevresini yaşam alanı olarak kullanan ayıları zaman zaman tehlikeyi göze alarak yakından görüntülemeye çalışıyor. Uzmanlar ise vatandaşları, yabani hayvanlara yaklaşmamaları, beslememeleri ve güvenli mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor.

BOZAYILARI İLE ÜNLÜ KALDERA

Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımda bulunan ve 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)' projesi kapsamında öne çıkan Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk krater gölleri, buz mağarası, buhar bacaları, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş ile yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan kaldera, bozayılarıyla da bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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