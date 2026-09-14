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Doğaseverler ve dağcılar Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yürüyüş ve zirve tırmanışı yaptı

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Bitlis'te doğaseverler ve dağcılardan oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yürüyüş ve zirve tırmanışı yaptı.

Bitlis'te doğaseverler ve dağcılardan oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yürüyüş ve zirve tırmanışı yaptı.

Nemrut Jeopark Spor Kulübünce kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bitlis Temsilciliği, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Hak Arama Kurtarma gönüllüleri, Nemrut Jeopark Derneği ve Ahlat Doğa ve Kültür Derneği'nin destek verdiği etkinliğe katılanlar, Tatvan ilçesinde bir araya geldi.

Araçlarla bölgedeki seyir terasına giden grup üyeleri, arama kurtarma ekiplerinin eşliğinde uzun süren tırmanışın ardından kalderanın zirvesine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar inişten sonra kalderada doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.

Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere, yaklaşık 70 kişinin katılımıyla 40 kilometrelik parkurda yürüyüş planladıklarını söyledi.

Etkinlikle bölgedeki doğal güzelliklere ve turizm potansiyeline dikkati çekmek istediklerini belirten Yıldırım, "Buranın milli park ilan edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Doğaseverlere armağan olsun. Buranın ilerleyen zamanlarda dağ tırmanışı, su sporları, doğa yürüyüş ve benzeri alanlarda turizmi destekleyeceğine inanıyoruz." dedi.

Katılımcılardan Benan Gür de güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece dağ tırmanışı ve doğa yürüyüşü değil. Buranın milli park ilan edilmesinden dolayı toplu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek ve buradaki doğal güzelliklere dikkati çekmektir." diye konuştu.

Erdoğan Özkılıç ise güzel bir etkinlik için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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