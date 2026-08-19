Haberler

Nemrut Kalderası 53. Milli Park Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin 53. milli parkı ilan edildiğini duyurdu. Bakan, doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak, bölgenin eşsiz güzelliklerinin korunacağını ve ülkenin doğa turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis'te Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ülkenin 53'üncü milli parkı olduğunu belirterek, "Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğanın korunmasının önemine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bitlis'te Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarında yer alan büyüleyici Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ülkemizin 53'üncü milli parkı oldu. Bölgenin eşsiz güzellikleri, terörden arındırılan huzur ikliminin gücüyle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla korunacak. Ülkemizin doğa turizmine, ekolojik zenginliğine ve terörsüz Türkiye'nin huzur dolu yarınlarına hayırlı olsun."

Kaynak: AA
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Yeni Partili vekili bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin kaderi oldu! Dünyada böylesi yok

Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı
Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi

Skandal iddia: Bakanlıkta iş görüşmesine gelen 250 kadına ilaç verildi
Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Zelenskiy’nin üst düzey yetkilisinin ofisi arandı

Zelenskiy’nin üst düzey yetkilisinin ofisi arandı
Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi