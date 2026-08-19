Nemrut Kalderası 53. Milli Park Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis'te Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ülkenin 53'üncü milli parkı olduğunu belirterek, "Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğanın korunmasının önemine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bitlis'te Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarında yer alan büyüleyici Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ülkemizin 53'üncü milli parkı oldu. Bölgenin eşsiz güzellikleri, terörden arındırılan huzur ikliminin gücüyle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla korunacak. Ülkemizin doğa turizmine, ekolojik zenginliğine ve terörsüz Türkiye'nin huzur dolu yarınlarına hayırlı olsun."

Kaynak: AA