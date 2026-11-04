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Bitlis'te karla kaplanan Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu

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Bitlis'te karla kaplanan Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu Haber Videosunu İzle
Bitlis'te karla kaplanan Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu
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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası, mevsimin ilk karıyla kaplanan zirveleri ve sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu. Kalderanın Nemrut ve Van gölleriyle buluştuğu manzaralar doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Bitlis'te zirvesi beyaz örtüyle kaplanan ve sonbahar renklerinin hakim olduğu Nemrut Kalderası ile Nemrut ve Van göllerinin buluşması güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karının yağdığı Nemrut Kalderası'nın Nemrut ve Van gölleriyle buluşması eşsiz görüntülerle görenleri hayran bırakıyor. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına bürünen doğası, zirvelerindeki kar örtüsü ve bölgeye çöken bulutlarla adeta görsel şölen sundu. Sonbaharın renkleriyle beyaza bürünen yüksek kesimlerin bir araya gelmesi, bölgede seyrine tatminsiz manzaralar ortaya çıkardı. Nemrut Kalderası ve Van Gölü çevresinde oluşan görüntüler, doğa tutkunlarının ilgisini çekerken bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle karla kaplanan zirveler, sonbahar renkleri ve bulutların oluşturduğu atmosfer, Nemrut Kalderası'nı güzel bir manzaraya dönüştürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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