Bitlis Tatvan'da yaklaşık 50 doğasever Van Gölü için su sporları yapıp çöp topladı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Van Gölü'nün korunmasına ve temiz kalmasına dikkati çekmek amacıyla su sporları ve çevre temizliği yaptı.

Nemrut Jeopark Spor Kulübünce, Tatvan Su Sporları Merkezi ve Gönül Köprüsü İnisiyatif Topluluğu'nun desteğiyle ilçedeki Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 doğasever bir araya geldi.

Gölde yüzerek, kano yapan ve deniz bisikleti süren katılımcılar, etkinliğin ardından gölün kıyısındaki çöpleri temizledi.

Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyesi Zeynep Karakurt, Van Gölü'nün geleceğine dikkati çekmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

İlçenin Van Gölü'nün kıyısında yer alan önemli bir yer olduğunu belirten Karakurt, şunları kaydetti:

"Gölü temizlerken, gölü kirleten kaynakları da ortadan kaldırmalıyız. Atık sular mutlaka modern tesislerde arıtılmalı, arıtılan su yeniden kazanılmalı ve mümkün olan alanlarda tekrar kullanılmalıdır. Tatvan sahili temizlenmeli, marina, tekne rampaları ve su sporları altyapısı oluşturulmalıdır. Van Gölü spor için hazır, Tatvan hazır, gençlerimiz hazır. Şimdi sıra, bu potansiyeli destekleyecek altyapıyı hayata geçirmektedir."

Kaynak: AA