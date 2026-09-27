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Engelliler, Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'na 24'üncü etkinlikte tırmanarak ulaştı

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Engelliler, Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'na 24'üncü etkinlikte tırmanarak ulaştı
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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından gelen engelliler Kahta'daki Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı. Katılımcılar 2 bin 206 metre yükseklikteki zirvede heykelleri inceledi, sanatçı Eylül Ergül konser verdi.

"Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki ören yerine katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında, Nemrut Dağı'nın zirvesinde sanatçı Eylül Ergül mini bir konser verdi.

Etkinliğe Samsun'dan katılan Gamze Sakallıoğlu, ilk defa geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını belirterek, ören yerini herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan etkinlikte katılımcılara kentin coğrafi işaret belgeli "Adıyaman etsiz çiğ köftesi" ikram edildi.

Kaynak: AA
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