Haberler

Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri, Perre'den Nemrut'a uzanan gezide tarihi mirası tanıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri, Perre'den Nemrut'a uzanan gezide tarihi mirası tanıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri, 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nı gezdi. Gezi, gençlerin kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanımasını sağladı.

Adıyaman Kız Yurdu öğrencileri, "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında kentin binlerce yıllık tarihine yolculuk yaptı. Perre Antik Kenti'nden Nemrut Dağı'na uzanan gezide gençler, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan öğrenciler, gezi programı kapsamında Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Tarihin izlerini taşıyan alanları gezen öğrenciler, kentin geçmişine ilişkin bilgi edinirken kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatı buldu. Gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını ve kültürel değerlerle bağ kurmalarını amaçlayan "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında düzenlenen gezi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var