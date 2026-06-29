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Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı

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Bitlis'te 11 kişilik bir grup doğasever, Tatvan yamacından tırmanarak Nemrut Kalderası'nın zirvesine ulaştı. Krater gölleri, Van Gölü ve Süphan Dağı'nı izleyen ekip, sis bulutlarıyla gün doğumunun eşsiz manzarasını görüntüledi.

Bitlis'te bir grup doğasever, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı.

Bitlis İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Kadir Kaçmaz ve arama kurtarma ekibi üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Tatvan yamacından sabah erken saatlerde tırmanışa geçti.

Dağın zirvesine ulaştıktan sonra Nemrut Kalderası'nı çevreleyen hatta yürüyen doğaseverler, Nemrut Krater Gölleri'ni, Van Gölü'nü, Süphan Dağı'nı, Güroymak ve Tatvan ilçelerini zirveden görme imkanı buldu.

Doğaseverler, kalderanın üzerini kaplayan sis bulutunun gün doğumuyla oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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