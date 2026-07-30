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Nemrut Kalderası’nın simgesi ayılar yeniden ortaya çıktı

Nemrut Kalderası’nın simgesi ayılar yeniden ortaya çıktı
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BİTLİS (İHA) – Bitlis sınırları içerinde bulunan, her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası’nın simgesi ayılar yeniden ortaya çıktı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis sınırları içerinde bulunan, her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası'nın simgesi ayılar yeniden ortaya çıktı.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nda yaşamlarını sürdüren ve bölgenin simgesi haline gelen "Nemrut'un maskot ayıları", kış uykusundan uyandıktan sonra ilk kez görüntülendi. Aylar süren kış uykusunun ardından havaların ısınmasıyla yeniden ortaya çıkan boz ayılar, besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özellikle akşam saatlerinde ve hava karardıktan sonra krater gölleri çevresinde yiyecek arıyor. Kamp yapan ve piknik için bölgeyi ziyaret eden vatandaşların geride bıraktığı yiyecek artıkları ise ayıların en çok yöneldiği besin kaynakları arasında yer alıyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Nemrut'un maskot ayıları, doğal yaşamın en dikkat çeken görüntülerinden birini oluşturuyor. Krater gölü çevresini yaşam alanı olarak kullanan ayılar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, uzmanlar vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve beslememeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımda bulunan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında öne çıkan Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk krater gölleri, buz mağarası, buhar bacaları, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş ile yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleriyle dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan kaldera, boz ayılarıyla da bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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