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Nemrut Kalderası'nda kar 15 santimetreye ulaştı, ziyaretçiler güçlükle ilerledi

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Nemrut Kalderası'nda kar 15 santimetreye ulaştı, ziyaretçiler güçlükle ilerledi
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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı milli parkta ziyaretçiler araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'nda da gün içinde kar ve tipi etkili oldu.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu milli park, beyaz örtüyle kaplandı.

Zirvedeki kar yağışını görmek için milli parka gelen bazı ziyaretçiler, araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Kalderada kış manzarasını çekmek için zirveye çıkan ziyaretçilerden Murat Yüğünt, "Mevsimin ilk kar yağışına tanıklık ediyoruz. Sis ve fırtınadan dolayı kalderanın içini göremiyoruz ama kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu ve yağış devam ediyor. Bazı yollar kapanmış durumda." dedi.

Kaynak: AA
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