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Bitlis'teki Nemrut Kalderası yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nde ödül almış olup, yeşillenen çevresi, berrak gölü ve volkanik yapılarıyla doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, yeşile bürünen çevresiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası, berrak gölü, çevresindeki volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla dikkati çekiyor.

Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, temiz havası ve büyüleyici manzarasıyla her yıl doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Havanın ısınmasıyla çevresi yeşile bürünen kaldera, bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Yami Çiçek, kalderaya hayran kaldığını söyledi.

Fırsat buldukça geleceğini belirten Çiçek, "Nemrut sürekli geldiğimiz bir yer. Doğası çok muazzam güzel. Bozulmayan bir doğaya sahip. Bu bölgeyi herkese tavsiye ediyorum. Gölleri ve buhar bacalarıyla burası harika bir yer." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir
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