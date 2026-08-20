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Nemrut Dağı'na Nanoteknolojik Koruma: 5 Yıllık Restorasyon Başladı

Nemrut Dağı'na Nanoteknolojik Koruma: 5 Yıllık Restorasyon Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı'nda yürütülen kapsamlı koruma çalışmalarında anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini ve çatlakların kireç bağlayıcılı harçlarla doldurulduğunu açıkladı. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla eserlerin özgün görünümü korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'un, özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara taşınacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda aralıksız sürdüğünü ifade eden Ersoy, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüz uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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