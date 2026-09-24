19 Ağustos 2026'da Nemrut Kalderası milli park ilan edildi, BEÜ projeler yürütüyor

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nın 'Milli Park' ilan edilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) için de yeni projelerin önünü açacak.

Bitlis'in önemli doğal ve jeolojik değerlerinden Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi, kentte turizm ve bilim alanındaki çalışmalara yeni bir ivme kazandırdı. 19 Ağustos 2026 tarihinde alınan kararla Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan 4 bin 804,61 hektarlık alan "Nemrut Kalderası Milli Parkı" olarak ilan edilmişti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Nemrut Kalderası'nın 'Milli Park' statüsüne kavuşmasının hem üniversite hem de Bitlis açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Üniversitenin turizm alanındaki çalışmalarına dikkat çeken Elmastaş, "Kısa bir süre önce Nemrut Kalderası 'Milli Park' olarak ilan edildi. Tabii bu hem ihtisas üniversitesi olarak bizim üniversitemiz için hem de Bitlis için önemli bir karar oldu" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde Nemrut Jeoparkı projesinin de yürütüldüğünü ifade eden Elmastaş, bölgede bulunan flora ve faunanın araştırılması ve korunmasına yönelik çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını da söyledi. Elmastaş, "Burada yer alan flora ve fauna ile ilgili de bazı projelerimiz var. Turizm İhtisas Koordinatörlüğü çerçevesinde hazırlanan çalışmalarımız bulunuyor. Dolayısıyla Nemrut, birçok açıdan bizim için önemli bir turizm kaynağını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Bitlis'in turizm potansiyelinin yanı sıra sağlık turizminin de önemli bir alan olduğunu vurgulayan Elmastaş, üniversite olarak bu konuda da çalışmalar planladıklarını belirtti. Kentte yeraltı sularına yönelik sondaj çalışmalarının sürdüğünü aktaran Elmastaş, özellikle sıcak su ve jeotermal kaynakların araştırıldığını ifade ederek, "Bitlis için turizm kadar sağlık alanı da oldukça önemli. Özellikle sağlık turizmi açısından bazı çalışmalar planlıyoruz. Şu anda ilde devam eden bazı sondaj çalışmaları var. Yeraltı suları ile ilgili, sıcak ya da jeotermal kaynaklarla ilgili çalışmalar yürütülüyor" dedi.

BEÜ Rektörü Elmastaş, Nemrut Kalderası'nın 'Milli Park' ilan edilmesinin son derece önemli bir karar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Nemrut Kalderası, Nemrut volkanı ve çevresi, Bitlis'in önemli turizm kaynaklarının başında geliyor. Üniversite olarak bizim açımızdan da bu karar oldukça önemli. Çünkü diğer taraftan valiliğimiz ve ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğümüz Nemrut Jeoparkı projemiz var. Bu jeopark içerisinde Nemrut, en önemli jeositlerden biri ve projenin merkezinde yer alıyor. Bunun yanında Nemrut'un güney yamaçlarında bulunan Çekmece, diğer adıyla Şamiran köyünün turizm köyü olarak planlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yine bu bölgede bulunan flora ve fauna ile ilgili üniversite olarak çeşitli projeler yürütüyoruz. Örneğin, çok kısa süreliğine ortaya çıkan ve bu bölgeye özgü bazı kelebek türleri bulunuyor. Turizm İhtisas Koordinatörlüğümüz çerçevesinde bu türlerle ilgili de bir projemiz var. Dolayısıyla Nemrut, birçok açıdan bizim için son derece önemli bir turizm kaynağı oluşturuyor. Tabii Bitlis açısından turizm kadar sağlık alanı da oldukça önemli. Özellikle sağlık turizmi konusunda bazı çalışmalar planlıyoruz. Şu anda ilimizde yeraltı suları ve sıcak su kaynakları, yani jeotermal kaynaklarla ilgili devam eden bazı sondaj çalışmaları var. Buradan elde edilecek kaynakların değerlendirilmesiyle ilerleyen süreçte termal tesislerin kurulması mümkün olabilir. Biz de üniversite olarak bu termal kaynaklardan yararlanmak istiyoruz. Kaplıca ve sağlık turizmi açısından bu kaynakların değerlendirilmesinin Bitlis'e önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde tıp fakültemizi de yeni kurduk. Özellikle sağlık turizmi çerçevesinde bölgemizdeki bu kaynaklardan ve sahip olduğumuz sağlık altyapısından yararlanmak istiyoruz. Bitlis'in Nemrut Kalderası başta olmak üzere diğer turizm kaynakları ve jeotermal kaynaklarıyla birlikte turizm alanında önemli bir ivme kazanacağına inanıyorum. Biz de üniversite olarak hem sağlık turizmi alanında hem de doğrudan insanlara fayda sağlayacak sağlık çalışmalarında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tıp fakültemiz tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde bu alanda daha farklı ve kapsamlı çalışmalarımız da olacak. Özellikle sağlık turizmi konusunda hazırlayacağımız projelerle Bitlis'in bu alanda da öne çıkmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı