İki mevsimin bir arada yaşandığı Nemrut Krateri havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi. Kışın karla kaplı alanlar ile baharın yeşil tonlarının bir arada görüldüğü kaldera, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi. Dört mevsim ayrı güzellikler sunan doğa harikası Nemrut'un yaz ve kış manzaralarının bir arada görüldüğü kareler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası'nda, kış aylarında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla birlikte yeni sezon başladı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açılan yolda, yer yer 10 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

Devasa kar duvarlarının arasından geçerek Nemrut Krater Gölü'ne ulaşan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bir yanda karla kaplı alanlar, diğer yanda baharın yeşil tonlarıyla bütünleşen kaldera, ziyaretçilere aynı anda iki mevsimi yaşama fırsatı sundu.

Görüntülerde, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici doğası ve kar tünelleri arasında ilerleyen araçların oluşturduğu kontrast dikkat çekti. Bölgeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, yolun açılmasıyla birlikte şimdiden yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
