Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası sonbaharda ziyaretçi akını ve araç yoğunluğu yaşadı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla ilgi gören Nemrut Kalderası, sonbahar manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra tur gruplarının da bölgeye yönelmesiyle kaldera içindeki yollarda araç yoğunluğu yaşandı.

Nemrut Krater Gölü çevresinden Nemrut Dağı'nın zirvesine kadar uzanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik, jandarma ekiplerinin desteğiyle kontrollü şekilde sağlandı.

Gaziantep'ten gelen Durmuş Kurt, Nemrut Kalderası'nda karşılaştığı manzaradan etkilendiğini belirterek, "Bitlis'te bu kadar güzel bir atmosferle karşılaşacağımı hiç tahmin edemezdim. Sonbaharın eşsiz güzelliğine şahit olurken aynı anda serin havasını soluyoruz. Güzel günün tadını çıkarıyoruz. Burayı ziyaret etmeyen herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Siirt'ten gelen Semra Demir de farklı renkleri bir arada gördükleri güzel bir doğayla karşılaştıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzellikler taşıdığını söyledi.

Arkadaşlarıyla beraber Van'dan gelen Mahmut Çelik ise kalderanın sonbahar renklerini yaşadığını dile getirerek, "Burası şu an sonbaharın son renklerini yaşıyor. Televizyon haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımları gören vatandaşlar, buradaki güzelliğe şahit olmak için akın etti." diye konuştu.

Kaynak: AA