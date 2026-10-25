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Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda bir vatandaşa drone ile gazlı içecek ikram edildi

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Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda bir vatandaşa drone ile gazlı içecek ikram edildi Haber Videosunu İzle
Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda bir vatandaşa drone ile gazlı içecek ikram edildi
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Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda bir vatandaşa drone aracılığıyla gazlı içecek ikram edildi; ilk deneme başarısız oldu, ikram ikinci denemede gerçekleşti. O anlar hem şaşırttı hem gülümsetti; vatandaş, teknoloji değişse de Anadolu misafirperverliğinin değişmediğini söyledi.

Bitlis'in doğal güzellikleriyle ünlü Nemrut Kalderası'nda, bir vatandaşa drone aracılığıyla gazlı içecek ikram edildi. İlk denemede başarısız olan ikram, ikinci denemede başarıyla gerçekleştirildi. O anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası, bu kez sıra dışı bir ikramla gündeme geldi. Kalderanın eşsiz manzarasını izleyen doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Temsilcisi Dr. Cihan Önen'e, drone aracılığıyla içecek gönderildi. Manzarayı izlediği sırada uzaktan bir grubun kendisine seslendiğini belirten Önen, kısa süre sonra yanına mini bir drone ile gazlı içecek ulaştırıldığını söyledi. İlk denemede başarısız olan ikramın, ikinci denemede başarıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

"Teknoloji değişiyor, Anadolu misafirperverliği değişmiyor"

Yaşadığı ilginç anı anlatan Dr. Cihan Önen, "Nemrut Kalderası'nda oturup manzarayı izlerken uzaktan biri bana seslenerek 'Abi, sana içecek ikramı gönderiyorum' dedi. Yaklaşık dört dakika sonra bir de baktım, yanıma mini bir drone ile gazlı içecek geldi. Açıkçası böyle bir ikram beklemiyordum. Hem şaşırdım hem de çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olayın kendisini gülümsettiğini belirten Önen, Anadolu insanının misafirperverliğine dikkat çekerek, "Teknoloji değişiyor, Anadolu misafirperverliği değişmiyor. Toplumumuzun içtenliği ve cömertliği sınır tanımıyor" dedi.

Nemrut Kalderası'nın büyüleyici manzarası eşliğinde yaşanan bu sıra dışı ikram, teknolojinin günlük yaşama kattığı farklılıkları ve Anadolu misafirperverliğinin sıcaklığını bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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