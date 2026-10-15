Haberler

Bitlis'teki Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'teki Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda ağaçlar ve bitki örtüsü sonbahar renklerine büründü. EDEN Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan kaldera, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, zengin bitki örtüsü, gölleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Sonbaharda ağaçların ve bitki örtüsünün sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara bürünmesiyle seyrine doyum olmayan manzaranın ortaya çıktığı kaldera, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kalderayı ziyaret eden Deniz Kandöre, bölgenin sonbaharda fotoğraf tutkunları için güzel bir durak olduğunu söyledi.

Kandöre, "Nemrut açıkçası çok güzel ve sıkça tercih ettiğimiz bir yer. Milli park olmasıyla daha fazla rağbet görecektir. Renk cümbüşü ve pastel tonlar, fotoğraf çekmeyi sevenler için burası vazgeçilmez bir yer." dedi.

Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç ise Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün hava yağmurlu olduğu için sisten dolayı göl çok mavi değildi. Buranın sonbahar ruhunu hissetmek için geldik. Daha önce dron çekimlerini görüyordum. Canlı görmek nasip oldu, çok beğendim. Sonbaharı yaşamak isteyen herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz her şeyi yutuyor! İngiltere'de evler göz göre göre yok oluyor

Sahildeki evler birer birer denize düşüyor! Kıyı şeridi yok oluyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti

Önlerinde durulamıyor: 4 golle liderlik
Ayazağa’da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Umutlar tükenmişken ortaya çıktı, onlarca kişiyi sel sularından aldı