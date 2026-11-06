Bitlis Tatvan'da sağanak su birikintisi oluşturdu, Nemrut Kalderası karla kaplandı

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Bitlis'in Tatvan ilçe merkezinde sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluşurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Tatvan'da birkaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, dün gece saatlerinde sağanağa dönüştü. Sabaha kadar etkisini sürdüren yağışlar, ilçe merkezinde bazı noktalarda göletleri andıran su birikintilerine neden oldu.

Yağışların yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte Nemrut Kalderası başta olmak üzere ilçenin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.

İlçe merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşandı. Tatvan'da son yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde kış kendini gösterirken, ilçe merkezinde ise yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı