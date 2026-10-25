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Bitlis Tatvan'da 200 doğasever Nemrut Kalderası'nda 10 kilometre yürüdü

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Bitlis Tatvan'da 200 doğasever Nemrut Kalderası'nda 10 kilometre yürüdü
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda 200 doğaseverin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. Yeşilay ve Nemrut Jeopark Spor Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte katılımcılar, zirveden 10 kilometre yürüyerek Nemrut Krater Gölü kıyısına ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yeşilay Bitlis Şubesi ve Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek, bağımlılıklardan uzak durmak ve doğayı keşfetmek amacıyla düzenlenen etkinliğe 200 doğasever katıldı.

Nemrut Dağı'nın zirvesinde başlayan yürüyüşte katılımcılar, sonbahar renkleri ve doğal güzellikler arasında 10 kilometre yürüyerek Nemrut Krater Gölü kıyısına ulaştı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü üyelerinden Erdoğan Özkılıç, sonbaharın güzelliklerini keşfetmek amacıyla 200 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Nemrut Kalderası'nın kısa süre önce milli park ilan edildiğini belirten Özkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda arkadaşımız etkinliğe katıldı. Yürüyüşün ardından göl çevresinde kahvaltı yaptık, doğada vakit geçirdik ve öğle yemeği yedik. Katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Yeşilay Şube Sorumlusu Selmin Köysu Kalkan da doğa yürüyüşüyle sağlıklı yaşamı desteklemeyi, bağımlılıklardan uzak durmayı ve doğayı keşfetmeyi amaçladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan Esranur İnce ise Nemrut Kalderası'nın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ve bölgeyi bilenlerin burayı ziyaret ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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