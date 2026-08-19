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Nemrut Kalderası Milli Parkı İlan Edildi

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Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edilmesine karar verildi.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alan, "Nemrut Kalderası Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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