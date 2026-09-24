BEÜ Rektörü Elmastaş, Nemrut Kalderası'nın turizm için önemli olduğunu söyledi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhurbaşkanı Kararı ile geçen ay "milli park" ilan edilen Nemrut Kalderası'nın bölge turizmi için önemli bir alan olduğunu söyledi.

Elmastaş, BEÜ Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel ile Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerine sınırı bulunan Nemrut Kalderası'na gitti.

Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran kalderanın çevresinde incelemelerde bulunan Elmastaş, bölgede kelebekler, bitki örtüsü ve biyoçeşitlilik konularında yürütecekleri projelerle ilgili Adıgüzel'den bilgi aldı.

Elmastaş, basın mensuplarına, Nemrut Kalderası'nın "milli park" ilan edilmesinin bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizm Alanında İhtisas Üniversitesi olmaları nedeniyle alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Nemrut Kalderası Bitlis'in önemli turizm alanlarından biri. Valilik ve diğer kurumlarla devam eden Nemrut Jeoparkı Projemiz de var. Nemrut, jeoparkın en önemli jeositlerini oluşturuyor ve merkezde yer alıyor. Nemrut'un güney yamacındaki Çekmece köyü de turizm köyü olarak planlanıyor. Buranın flora ve faunası ile ilgili projelerimiz var. Kısa süreliğine ortaya çıkan buraya özgü kelebek türleriyle ilgili Turizm İhtisas Koodinatörlüğünün hazırladığı projemiz bulunuyor. Nemrut birçok açıdan bizim için önemli bir turizm kaynağı oluşturuyor."

Sağlık turizmi konusunda da çalışmalarının olduğunu dile getiren Elmastaş, sıcak su kaynaklarının ortaya çıkarılması için farklı noktalarda sondajların yapıldığını ifade etti.

Sıcak su kaynaklarının çıkarılacağı alanlarda termal tesislerin kurulacağını anlatan Elmastaş, "Üniversite olarak termal kaynaklardan yararlanmak istiyoruz. Kaplıca ya da sağlık turizmi anlamında bu kaynaklar değerlendirilebilir. Bitlis, Nemrut Kalderası ve diğer turizm kaynaklarıyla turizmde önemli bir ivme kazanacaktır. Sağlık turizminde insanlara doğrudan fayda sağlaması için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA