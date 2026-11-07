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Tatvan'daki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası ilk karla beyaza büründü

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Zirveye çıkan ziyaretçiler karın tadını çıkarırken jandarma ekipleri güzergah ve zirvede güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. 2 bin 250 rakımlı kalderada oluşan eşsiz manzara ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte beyaza büründü. Deniz seviyesinden 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan, uluslararası mükemmeliyet ödülüne sahip Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sundu. İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, kalderanın zirvesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kalderanın zirvesine çıkan vatandaşlar, seyrine tatminsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Mevsimin ilk karıyla karşılaşan ziyaretçiler, kartopu oynayarak karın tadını çıkarırken, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğin keyfini yaşadı.

Öte yandan jandarma ekipleri de kaldera güzergahı ve zirvesinde devriye faaliyetlerini sürdürerek ziyaretçilerin güvenliği, yol durumu ve muhtemel mahsur kalma olaylarına karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Kalderayı ziyaret eden Ferhan Çelebi, Nemrut'un kış güzelliğine hayran kaldıklarını belirterek, ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Abdülhalim Kızılkaya ise Nemrut Kalderası'nın her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu dile getirerek, yazın farklı, kışın ise bambaşka bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Dron ile görüntülenen kaldera doğal güzellikleri ile seyrine tatminsiz görüntüler sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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