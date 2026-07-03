Nemrut Kalderası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Türkiye'nin en önemli doğal miras alanlarından biri olan Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda tespit edilen kaçak yapıların kaldırılması için yıkım çalışması gerçekleştirildi.

Bitlis Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldera içerisinde mevzuata aykırı olarak inşa edildiği belirlenen yapılar kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı. Yetkililer, çalışmaların temel amacının Nemrut Kalderası'nın eşsiz doğal dokusunu korumak, ekolojik dengeyi muhafaza etmek ve bölgenin doğal zenginliklerini gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak olduğunu belirtti.

Yıkım çalışmalarının çevreye zarar verilmeden ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edilirken, doğal sit alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Bitlis İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliklerini korumaya yönelik çevre odaklı çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı