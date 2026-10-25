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Bitlis’teki Nemrut Kalderası sonbaharda yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı

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Bitlis’teki Nemrut Kalderası sonbaharda yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı Haber Videosunu İzle
Bitlis’teki Nemrut Kalderası sonbaharda yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı
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Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası, sonbahar renkleriyle yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, mavi ve yeşil göller ile sarı, turuncu ve altın sarısı yaprakların oluşturduğu manzarayı izleyerek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Bitlis'in eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, sonbaharın renklerini görmek isteyen yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sarı, turuncu ve altın sarısına bürünen doğa, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharın gelişiyle birlikte farklı renklere büründü. Mavi ve yeşil gölleri, yemyeşil doğası ve sonbahar yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini çekti. Son yıllarda tanınırlığı giderek artan Nemrut Kalderası'nda bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yüzlerce aracın bölgeye geldiği kalderada çok sayıda ziyaretçi, eşsiz manzarayı izleyerek doğayla iç içe vakit geçirdi. Sonbaharın farklı tonlarını bir arada görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

"Nemrut Kalderası adeta büyülüyor"

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Kalderanın mavi ve yeşil gölleri ile sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan renk değişimlerinin doğaseverleri kendine çektiğini ifade eden Önen, "Nemrut Kalderası; mavi ve yeşil gölleri, yeşilliği ve sonbaharda yapraklarda ortaya çıkan yeşil, turuncu ve altın sarısı renk değişimleriyle biz doğaseverleri adeta kendine çekiyor. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birini gördük. Son zamanlarda tanınırlığının artmasıyla birlikte yüzlerce araç ve çok sayıda ziyaretçinin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğine tanıklık ettik. Nemrut Kalderası adeta bizleri büyülüyor" dedi.

Ziyaretçilerin bölgeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Önen, Bitlis'in güzelleşmesine ve tanınırlığının artmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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