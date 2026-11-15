Bitlis'te Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplandı, gün batımı renk kattı

Bitlis'te Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplandı, gün batımı renk kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı kışın karla kaplandı; gün batımında gökyüzündeki renklerle birleşen manzara dronla görüntülendi. Park, yazın yeşil, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla ziyaretçi çekiyor.
Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın karla kaplanan doğası gün batımında oluşan renklerle etkileyici manzaralar sunuyor.
Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.
Yazın yemyeşil doğası, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken milli park, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beyaza büründü.
Beyaz örtüyle kaplanan kaldera ve krater gölü, çevresinin karla bütünleştiği manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.
Gün batımında gökyüzünde oluşan renklerin kalderanın karla kaplı doğasıyla birleşmesiyle ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.