Nemrut Kalderası Sonbahar Güzellikleri ile Ziyaretçilerini Ağırlıyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğa harikası olarak nitelendirilen Nemrut Kalderası sonbahar renklerinin ardından kış ayları öncesi son ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyenler ise kış ayları öncesi bölgeyi ziyaret ederek keyifli zaman geçiriyor.