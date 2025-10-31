Haberler

Nemrut Kalderası Sonbahar Güzellikleri ile Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, sonbahar renkleri ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, biyoçeşitliliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğa harikası olarak nitelendirilen Nemrut Kalderası sonbahar renklerinin ardından kış ayları öncesi son ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyenler ise kış ayları öncesi bölgeyi ziyaret ederek keyifli zaman geçiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
