Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi

Ömer dizisinin sevilen oyuncusu Rüzgar Aksoy, uzun süredir birlikte olduğu dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine girdi. Gece boyunca romantik pozlar veren çiftin Polonezköy'deki düğününe ünlü isimler de akın etti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy ile dans sanatçısı Yasemin Sancaklı evlendi. Kır düğünü yapan çift, romantik pozlarıyla da kendilerine hayran bıraktı.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİT OLDU

Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle evlenen Aksoy ile Sancaklı'nın nikah şahitleri arasında ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan da vardı. Çiftin düğününde Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı. Düğün öncesi köpekleriyle samimi pozlar veren çift, davet boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Yasemin Sancaklı, nikahın ardından Instagram hesabındaki soyadını "Yasemin Sancaklı Aksoy" olarak güncelledi. Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" ifadelerini kullandı.