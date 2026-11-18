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Sivas'ta uzun yıllar astım tanısıyla tedavi gören 48 yaşındaki kadının şikayetlerinin bronşuna kaçan yabancı cisimden kaynaklandığı belirlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle uzun süre astım tedavisi gören Fatma Erdoğmuş, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

Doktorların yaptığı değerlendirmelerde ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde, hastanın sağ akciğerine hava taşıyan intermedier bronşta bir lezyon saptandı.

AKCİĞER KANSERİ ŞÜPHESİYLE AMELİYAT PLANLANDI

Daha önce iki kez bronkoskopi işlemi uygulanmasına rağmen kesin tanıya ulaşılamayan hastada, mevcut bulguların akciğer kanseri ihtimalini düşündürmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi tarafından ameliyat öncesinde gerçekleştirilen rijit bronkoskopi işleminde hava yolu ayrıntılı olarak incelendi.

LEZYONUN DERİNİNDEN YABANCI CİSİM ÇIKTI

İnceleme sırasında, lezyon görünümünün derininde bir yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Özbey ve ekibinin müdahalesiyle bronştaki yabancı cisim başarıyla çıkarıldı.

Müdahalenin ardından hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde belirgin bir gerileme görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbey, ekip olarak başarılı bir operasyon yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hastanın nefes borusunu incelediklerinde derin bir alana yerleşmiş, oldukça sert ve uzun zamandır orada olduğu tahmin edilen yabancı cisim tespit ettiklerini anlatan Özbey, "Çıkarılması çok kolay olmadı ama çıkardık. Cismi çıkardıktan sonra hastamızın nefes darlığı ve öksürük biraz gerilemiş oldu. Hastamız akciğer kanseri olabilir mi diye tetkiklerinden yola çıkarak bu sonuca ulaştık. Akciğer kanseri de olmadığı kesinleşti. Hastamız da rahatladı, biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ GEÇMEYEN BİR ÖKSÜRÜĞÜM VARDI

Hasta Fatma Erdoğmuş ise gece gündüz geçmeyen bir öksürüğü olduğunu, bugüne kadar hiçbir tedaviye yanıt alamadığını kaydetti.

Erdoğmuş, operasyondan sonra rahatladığını belirterek doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA